Сколько украинцев в этом году переболеет гриппом

В этом году гриппом могут переболеть три с половиной миллиона украинцев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует заболеваемость почти трех с половиной миллионов человек во время возможной сезонной эпидемии гриппа в Украине в 2010-2011.

Как сообщила в ходе пресс-конференции главный врач центральной санитарно-эпидемиологической станции Министерства здравоохранения Любовь Некрасова, по статистическим данным за период с октября 2009 года по март 2010 года, в Украине гриппом и ОРВИ переболели 7,7 миллионов человек.

Главный инфекционист Минздрава Сергей Крамарев прогнозирует наибольшую активность трех штаммов гриппа. "На этот год уже есть прогноз, что будет калифорнийский грипп А(H1N1), будет вирус гриппа H3N2 и вирус гриппа В", - сообщил он.

Также Крамарев отметил, что все антигены этих трех типов вируса на сегодняшний день введены в вакцину, которая будет на сезон 2010-2011 рекомендована для профилактики гриппа.

Напомним, 23 сентября министр здравоохранения Украины Зиновий Мытник, в связи с приближением сезонного увеличения численности заболеваний гриппом и ОРВИ, обратился к главам областных государственных администраций, городов Киева и Севастополя, премьер-министра АР Крым с просьбой предусмотреть возможность закупки вакцин для проведения профилактических прививок против гриппа.

korrespondent.net