8-месячной девочке срочно нужна помощь!

Просим помощи в лечении - Ребенок Софийки. Девочка родилась 8 января этого года. Радости родителей не было предела - появления дочери ждали более трех лет.

Но за три месяца в семью неожиданно пришла беда. Софийке поставили страшный диагноз - полная глухота, что означает - в будущем ребенок не будет слышать и говорить. В Институте отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко сообщили, что слух ребенка можно спасти, сделав операцию. До 1 года Софийке необходимо вживить имплантат. Операция и имплантат стоят 306 тыс. грн.

У родителей таких денег нет. И они очень надеются на Вашу поддержку и неравнодушие. Семья будет благодарна за любую помощь.

Телефон мамы Софийки - Екатерины Ребенок 050 - 807-19-51

Счет открыт в Государственном сберегательном банке Украины в г. Чернигове (в гривне)

МФО 353553

код 09353504

р / с 2909490006

особ. сч № 221871

Получатель средств - Ребенок Екатерина Юрьевна

Назначение платежа - для лечения ребенка

Реквизиты банка для получения переводов в евро:

56: CORRESPONDENT BANK - SWIFT CODE: COBADEFF

Comerzbank AG, Frankfurt am Main

57: AACCAUNT WITH INSTITUTION: Acc.4008865941/01

SWIFT CODE: COSBUAUKCHG, JSC Oschadbank

59: BENEFICIARY: 2620190005/114

70: REMITTANCE INFORMATION: Money transfer (10024/0000) Чернигов МФО 353553

71А: Details of Charges: OUR