8-месячной девочке срочно нужна помощь!
Диагноз - полная глухота
Просим помощи в лечении - Ребенок Софийки. Девочка родилась 8 января этого года. Радости родителей не было предела - появления дочери ждали более трех лет.
Но за три месяца в семью неожиданно пришла беда. Софийке поставили страшный диагноз - полная глухота, что означает - в будущем ребенок не будет слышать и говорить. В Институте отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко сообщили, что слух ребенка можно спасти, сделав операцию. До 1 года Софийке необходимо вживить имплантат. Операция и имплантат стоят 306 тыс. грн.
У родителей таких денег нет. И они очень надеются на Вашу поддержку и неравнодушие. Семья будет благодарна за любую помощь.
Телефон мамы Софийки - Екатерины Ребенок 050 - 807-19-51
Счет открыт в Государственном сберегательном банке Украины в г. Чернигове (в гривне)
МФО 353553
код 09353504
р / с 2909490006
особ. сч № 221871
Получатель средств - Ребенок Екатерина Юрьевна
Назначение платежа - для лечения ребенка
Реквизиты банка для получения переводов в евро:
56: CORRESPONDENT BANK - SWIFT CODE: COBADEFF
Comerzbank AG, Frankfurt am Main
57: AACCAUNT WITH INSTITUTION: Acc.4008865941/01
SWIFT CODE: COSBUAUKCHG, JSC Oschadbank
59: BENEFICIARY: 2620190005/114
70: REMITTANCE INFORMATION: Money transfer (10024/0000) Чернигов МФО 353553
71А: Details of Charges: OUR