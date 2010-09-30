В Киеве представят официальную статистику по усыновлению в Украине

В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция, посвященная Дню усыновителя. Будет представлена официальная статистика по усыновлению в Украине. Также гости расскажут о действиях в интересах развития семейных форм воспитания. Кроме того, будут озвучены проблемы, с которыми сталкиваются воспитанники и выпускники интернатных учреждений. Участники: директор департамента по вопросам усыновления и защиты прав детей Людмила Балым, руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касянова; шеф-редактор редакции «Главред» Диана Дуцик; начальник Службы по делам детей Николай Кулеба (ул. Сретенская, 2 / 8). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 502 52 12, (050) 474 34 42.