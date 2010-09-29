У украинских женщин и мужчин будут равные права и возможности

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта разработало Концепцию и проект Общегосударственной целевой социальной программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом 28 сентября перед началом работы прямой телефонной линии с украинскими гражданами в Кабинете министров заявил министр по делам семьи, молодежи и спорта Р.САФИУЛЛИН.

Министр отметил что ґендерная политика является одним из приоритетов социально-экономической политики, определенных «Государственной программой экономического и социального развития Украины на 2010 год».

Р.САФИУЛЛИН сообщил, что в Украине создан и действует национальный механизм обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин. В частности, он напомнил, что при 38-ми центральных органах исполнительной власти действуют экспертные рабочие группы по внедрению ґендерных подходов. Существует институт советников по ґендерным вопросам – при центральных органах исполнительной власти и в 18 областях Украины при председателях областных государственных администраций. В 17 областях Украины создан и действует 21 ґендерный центр.

В настоящее время разрабатывается проект закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин".

Р.САФИУЛЛИН напомнил, что вопросы обеспечения ґендерного равенства, в частности, достижения, а также существующие проблемы были изложены на общих дебатах 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в национальном докладе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о выполнении Целей Развития Тысячелетия и докладе министра во время презентации Национального доклада "Цели Развития Тысячелетия. Украина – 2010".

На текущий момент министерством разработан ряд нормативно-правовых актов, среди которых Концепция и проект Общегосударственной целевой социальной программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2015 года; проекты постановлений Кабинета министров "Об утверждении положения о Советнике по ґендерным вопросам" и "Об утверждении положения о Ґендерном центре" и тому подобное.

Все документы находятся на проработке в центральных органах исполнительной власти и областных государственных администрациях.