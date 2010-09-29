Завтра в Украине дожди

Завтра почти во всех регионах Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 30 сентября пройдут дожди, ночью в Карпатах местами с мокрым снегом, в южной части, а днем и в большинстве центральных и восточных областей сильные дожди, в Крыму с грозами. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западной части, порывы 17-22 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 9-14° (в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла); в южной и восточной части ночью 9-14°, днем 13-18°, на побережье Крыма на протяжении суток 17-20°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 17-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 9-14°.

В столице также облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 17-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 11-13°.

29 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 16°.