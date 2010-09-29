Украина первенствует по болезнях сосудов и сердца

Украина занимает одно из первых мест в мире по уровню заболеваемости и смертности от болезней сосудов и сердца.

Как передает корреспондент УНИАН об этом говорилось на пресс-конференции, посвященной XІ Национальному конгрессу кардиологов.

По мнению руководителя дислипидемий Института кардиологии им.Стражеско АМН Украины, профессора Елены МИТЧЕНКО, улучшить социальную и медицинскую ситуацию, связанную с высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, могут широкие мероприятия, направленные на предупреждение таких явлений как ожирение, сахарный диабет, курение.

«В курение сейчас задействованы все молодые слои студенчества, рабочей молодежи. Эта привычка значительно вредит здоровью населения, ухудшая все показатели заболеваемости и смертности. Отказ от курения – это достаточно простое мероприятие по улучшению всей статистической отчетности», - отметила Е.МИТЧЕНКО.

В свою очередь, руководитель отдела реанимации и интенсивной терапии Института кардиологии им. Стражеско, профессор Александр ПАРХОМЕНКО, подчеркнул, что в нашей стране сердечно-сосудистая смертность является ведущей причиной среди прочих.

“Среди всех факторов риска основополагающим фактором является острый коронарный синдром, оказание качественной помощи пациента, которая может спасти пациента. Говоря об остром коронарном синдроме, почему-то думают об инфаркте, стенокардии и забывают, что 75% жертв этой патологии не доживают до госпитализации», - сказал А.ПАРХОМЕНКО.

По его словам, в Украине был проведен регистр совместно с Европейским обществом кардиологов. “Время приезда скорой помощи свыше часа и время задержки с гопитализацией выше трех часов недопустимо. Думаю, что сегодня одной из приоритетных задач профессионалов, работающих в этой области, является не только внедрение новых методов, но и значительное совершенствование организации скорой помощи”, – отметил А.ПАРХОМЕНКО.