Завтра в Украине сохранится умеренно теплая погода

29 сентября в Украине сохранится умеренно теплая погода – днем 13-18°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в среду в Украине преимущественно без осадков, лишь в западной части пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-11°, днем - 13-18°; в южной части и восточных областях ночью - 12-17, днем - 22-27°.

По Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

По г. Киеву переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-11°, днем - 15-17°.

28 сентября температура воды в Черных и Азовских морях - 19-23°, в Днепре в районе Киева - 16°.