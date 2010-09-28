Завтра в Украине сохранится умеренно теплая погода
14:06, 28 сентября 2010Страна
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29 сентября в Украине сохранится умеренно теплая погода – днем 13-18°.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в среду в Украине преимущественно без осадков, лишь в западной части пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-11°, днем - 13-18°; в южной части и восточных областях ночью - 12-17, днем - 22-27°.
По Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.
По г. Киеву переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-11°, днем - 15-17°.
28 сентября температура воды в Черных и Азовских морях - 19-23°, в Днепре в районе Киева - 16°.
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