КГГА хочет продать акции Борщаговского фармзавода

Главное управление коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации объявило конкурс по отбору оценщика для определения рыночной стоимости с целью продажи 29,94% акций ЗАО НПЦ “Борщаговский химико-фармацевтический завод”.

Соответствующее объявление опубликовано в муниципальной газете «Хрещатик» (№139 от 28 сентября т.г.).

Согласно сообщению, конкурс по определению оценщика состоится 13 октября 2010 года.

Справка УНИАН. ЗАО “Научно-производственный центр “Борщаговский химико-фармацевтический завод” (БХФЗ, г. Киев) занимается производством и реализацией более 100 лекарственных препаратов: препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, центральной нервной системы, витаминов, анальгетиков, сорбентов и других лекарств. В год предприятие производит около 200 млн. упаковок таблеток, 4 млн. упаковок сиропов, 15 млн. упаковок антибиотиков в капсулах, 14 млн. флаконов стерильных антибиотиков. Продукция завода экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

"Борщаговский химико-фармацевтический завод” в І полугодии 2010 года уменьшил чистую прибыль на 24,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 19,014 млн. грн.