Производители сигарет отрицают, что украинцы стали меньше курить

За последнее время объемы продаж сигарет существенно не изменились, наоборот, украинский стали больше покупать дешевых сигарет, заверили табачные компании.

Производители сигарет заявляют, что украинцы не стали меньше курить.

По данным табачных компаний, за последнее время объемы продаж сигарет по стране кардинально не менялись.

"Напротив, увеличились объемы продаж дешевых сигарет", - сообщили в представительстве крупной табачной компании.

Табачники отреагировали так на данные соцопроса, проведенного в Украину по заказу ВООЗ. Он свидетельствует, что за пять лет от сигарет отказались почти половина курящих женщин, и немало мужчин, еще около 68% курильщиков заявляют, что хотят избавиться от этой привычки.

"В 2005 году в Украине курили около 10 млн мужчин и 4 млн женщин, сейчас - 8 и 2 млн соответственно. Думаю, повлияло повышение цен на сигареты, запрет курить в общественных местах и предупреждения на пачках, например, об угрозе импотенции", - рассказал эксперт МЗ по контролю за табаком Константин Красовский.

Данные опроса также показали: более 90% населения поддерживает запрет курения на всех рабочих местах, а поддержка украинцами полного запрета рекламы табака возросла почти на 30%.

Для получения репрезентативных данных на общем уровне в опросе использовалась многоступенчатая кластерная выборка. Для участия в опросе избирались лица от 15 лет и старше. Всего было опрошено 8173 респондента.

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