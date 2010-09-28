Сегодня - Всемирный день борьбы с бешенством

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с бешенством, который проводится по инициативе благотворительной организации Альянс по борьбе с бешенством /ARC/ и Центров борьбы с болезнями и профилактики болезней /CDC/ /г.Атланта, США/.

Всемирный день борьбы с бешенством призван повышать информированность о последствиях бешенства у человека и животных, о том насколько легко его предупреждать и как искоренить это заболевание среди людей, ведя борьбу с его возбудителем среди животных.

По данным Альянса по борьбе против бешенства и Центров Соединенных Штатов Америки по борьбе с болезнями и профилактике болезней, ежегодно 55 тысяч человек умирает от бешенства - в среднем, один человек каждые 10 минут. Причем около 95% случаев смерти людей от этого заболевания происходит в Азии и Африке.

Между тем имеются безопасные и эффективные вакцины, доступные для людей, покусанных животными, у которых может быть бешенство, но из-за высокой стоимости они мало применяются в развивающихся странах.

Бешенство - опасное вирусное инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе или контакте со слюной больного животного. Одним из основных признаков развивающегося заболевания является водобоязнь, когда у больного затруднено глотание жидкости, появляются судороги при попытке пить воду. Поэтому бешенство называют еще и гидрофобией. С момента появления признаков и симптомов болезни бешенство становится смертельным.

Первые симптомы бешенства схожи с симптомами гриппа, включая повышенную температуру, головную боль и усталость. Затем болезнь затрагивает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и/или центральную нервную систему. В критической стадии преобладают признаки гиперактивности (буйное бешенство) или паралича (тихое бешенство). Как в случае буйного, так и в случае тихого бешенства паралич развивается и в конечном итоге принимает форму полного паралича с последующей комой и смертью во всех случаях, обычно наступающей в результате дыхательной недостаточности. Без интенсивного лечения смерть наступает в течение первых семи дней болезни.

По данным специалистов ВОЗ, собаки по-прежнему являются основными носителями бешенства в Африке и Азии и ответственны за большинство случаев смерти людей от бешенства во всем мире. Чаще всего люди заражаются бешенством в результате укусов или царапин инфицированных собак или кошек. От 30 до 60% жертв укусов собак являются дети в возрасте до 15 лет.

При этом в развитых странах бешенство встречается в основном у диких животных. Так, болезнь передается домашним животным и людям в результате контактов с инфицированной слюной.

До сих пор единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации. Применяемая в нашей стране концентрированная очищенная культуральная антирабическая вакцина /КОКАВ/ является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ.

Однако, несмотря на совершенствование системы антирабической помощи и улучшения качества вакцины, одной из главных причин, приводящей к заболеванию и смерти укушенных бешеными животными людей, является нежелание или незнание о необходимости подвергнуться профилактическому лечению вакциной. Кроме того, причиной смерти от этого страшного заболевания становятся позднее обращение к специалистам, и следовательно, позднее начало лечения, а также прерванное профилактическое лечение или нарушение режима поведения прививаемого в период антирабических прививок (употребление алкоголя).

Между тем очищение раны и иммунизация, сделанные как можно раньше после подозреваемого контакта с животным и в соответствии с рекомендациями ВОЗ, могут предотвратить развитие бешенства практически в 100% случаев таких контактов.

Сразу же после укуса животного специалисты советуют обработать рану. Зараженную область нужно немедленно тщательно очистить 20% раствором мягкого медицинского мыла. Глубокие раны промывают струей мыльной воды с помощью катетера. Прижигание раны или накладывание швов при местной обработке не рекомендуются.

В случае заболевания бешенством проводится симптоматическое лечение. Специалисты выделяют три стадии заболевания: I - начальную /депрессии/, II - период возбуждения и III - паралич. Смерть больного наступает через 12-20 часов после начала параличей. Как правило, после появления клинических симптомов спасти больных не удается. Однако в настоящее время возможно выздоровление пациента при условии интенсивных лечебных мероприятий, направленных на поддержание жизненно важных функций - дыхания, кровообращения и ЦНС.

Специалисты напоминают, что даже такое опасное заболевание как бешенство можно предотвратить, если быть информированным в вопросах профилактики и лечения. Помимо этого, в каждой стране необходимо проведение соответствующих мер по предотвращению распространения бешенства. Если все человечество начнет соблюдать все необходимые предосторожности, то это страшное заболевание можно будет искоренить среди людей.