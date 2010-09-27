Украина потеряла миллионы из-за махинаций с вакцинами

"Укрвакцина" обвиняет компании Olden Group (США) и "Интерфарм" (Украина) в финансовых махинациях с поставками вакцин в 2008-2009 годах.

В распоряжении издания "Коммерсант-Украина" оказался текст искового заявления "Укрвакцины" к американской компании Olden Group, поданный 17 сентября в суд Портленда (штат Орегон, США).

По мнению истца, Olden Group нарушила американское законодательство, в несколько раз завышая цены на вакцины, поставляемые в Украину.

Предположительно она использовала офшорные фирмы для отмывания более $60 миллионов бюджетных платежей через банки Латвии, США, Германии и Украины.

"Нарушения были выявлены в результате международного финансового аудита использования бюджетных средств в 2008-2009 годах, проводимого компанией Trout Cacheris (Вашингтон, США) по поручению Кабмина", - пишет издание.

Кроме Olden Group, в иске также фигурируют компания Sanofi Pasteur - подразделение фармацевтической компании Sanofi-Aventis Group (Франция), занимающееся вакцинами,- и украинская компания "Интерфарм".

Согласно изложенной в иске информации, сообщает газета, в 2008 году "Укрвакцина" заключила контракт на покупку вакцин с компанией "Интерфарм" как с эксклюзивным дистрибутором Sanofi в Украине.

При этом "Интерфарм" сообщил, что закупает их у поставщика не напрямую, а через дистрибутора Olden Group.

"В 2008 году "Укрвакцина" заплатила "Интерфарму" $22 миллиона для импорта пяти видов вакцин производства Sanofi", - пишет издание.

"Если `Интерфарм` платил Sanofi по $3 за дозу вакцины, в таможенной декларации указывалось, что он купил их у Sanofi по $8 за дозу", - говорится в исковом заявлении.

По предположению "Укрвакцины", искусственно завышенные цены на медпрепараты нанесли госпредприятию убытки в размере $26 миллионов.

"Среди препаратов, упоминаемых в иске, фигурирует, в частности, вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка Pentaxim, применение которой вызвало широкий общественный резонанс в 2009 году", - говорится в публикации.

Как известно, 5 августа 2009 года, на следующий день после прививки двумя вакцинами, в том числе и Pentaxim, умер четырехмесячный младенец в Энергодаре (Запорожская область).

12 августа 2009 года в Волынской области умер пятимесячный младенец, прошедший за два дня до смерти вакцинацию препаратом Pentaxim. 17 августа в Донецке скончались два младенца трех и четырех месяцев, которые за несколько дней до смерти были привиты вакциной Pentaxim.

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