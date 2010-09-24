Мытник пока останется в кресле министра

Верховная Рада не будет в ближайшее время рассматривать вопрос об отставке министра здравоохранения Зиновия Мытника.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов.

«Мы не планируем рассматривать вопрос об отставке министра здравоохранения. На одном из последних заседаний Кабмина премьер Николай Азаров поручил всем министрам подготовить отчеты о проделанной работе за полгода, и когда эти отчеты будут подготовлены, им будет дана объективная оценка», - сказал он.

Отвечая на вопрос, возможна ли сегодня отставка Мытника по аналогии быстрой отставки вице-премьера Владимира Семиноженко, Чечетов сказал: «Нет, такого точно не будет».

Напомним, 23 сентября в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Мытника с должности министра здравоохранения Украины. Инициатором законопроекта выступил народный депутат от БЮТ Михаил Соколов.

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