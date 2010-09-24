Психологическое напряжение нарастает во всем мире

Психологическое напряжение нарастает во всех странах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил ректор Восточно-Европейского института психоанализа (Санкт-Петербург, Россия) доктор психологических наук профессор Михаил РЕШЕТНИКОВ.

«Человечество в целом приближается к смене парадигм развития. В какую сторону - пока неизвестно, но психологическое напряжение нарастает практически во всех странах», - отметил М.РЕШЕТНИКОВ.

Профессор назвал три основных причины и составляющих такой ситуации в мире. «Во-первых, это мощное перемещение природных ресурсов без освоения конкретных территорий. Там где нефть, газ, полезные ископаемые, больше не возникают города и инфраструктуры. Во-вторых, быстрое перемещение огромных сумм денег. Третье - высокие технологии становятся привилегией лишь нескольких стран в мире. Что вызывает рост недовольства в других странах и обеднение», - отметил М.РЕШЕТНИКОВ.

Но самой главной причиной психологической напряженности во всем мире, по мнению профессора, является медленная ненасильственная смена всей европейской популяции, что связано с тем, что в большинстве европейских стран появилось огромное количество массовых профессий, которые исходно не избираются титульными нациями - строительные, горные рабочие, гостиничная и ресторанная сферы.

«Во всех европейских странах часто можно услышать такую фразу – «приехали эти и все захватили». Возникает вопрос - почему мы, живя тысячелетиями на своих территориях, ничего не захватывали? И, наверное, главное, что может тут предложить психотерапия и социальная терапия, - последовательное воспитание толерантности, терпимости и уважения к другим нациям. Я не считаю себя пессимистом, но для меня совершенно очевидно, что со временем мы можем оказаться национальным меньшинством на своих исконных территориях, и к этому следует готовиться, прежде всего, психологически», - подчеркнул профессор.

Говоря о населении постсоветских стран, М.РЕШЕТНИКОВ, отметил, что люди утратили много смыслов, веру, происходит размежевание людей по политическим, социальным стандартам.

В свою очередь, основатель и ректор Международного института глубинной психологии (Киев) психоаналитик Светлана УВАРОВА отметила, что за последние 10 лет возросли возможности влиять на массовое сознание и сеять массовую панику. «Мы живем в измененной среде. В среде, в которой мы все время являемся публикой, постоянно находясь перед экраном, - будь-то телевизора, будь-то монитора, и оттуда нам все время поступают сигналы, которые объединяют нас в массу и дальше действуют законы массовой психологии», - подчеркнула С.УВАРОВА.