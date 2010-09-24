Вакцины от гриппа поступят в конце сентября

Вакцины для профилактики гриппа будут в наличии в кабинетах прививки в конце сентября.

Как информирует пресс-служба Минздрава Украины, на сегодняшний день в стране утвержден штамовый состав вакцин, актуальный для стран Северного полушария на эпидемический сезон 2010-2011 гг.: ИНФЛУВАК (производства "Абботт Биолоджикалз Б.В”, Нидерланды); ФЛЮАРИКС (производства GlaxoSmithKline Biologicals Branch of SmithKline Beecham Pharma Gmbh & Co. KG, Бельгия); ВАКСИГРИП (производства sanofi pasteur S.A., Франция); Гриппол Нео и Гриппол Плюс (производства ООО "Фарма Лайф", Украина).

Также на экспертизе с целью регистрации находится вакцина Интанза 15/Интанза 9 (Intanza 15 /Intanza 9) производства Sanofi Pasteur S.A. (Франция).

В Минздраве напоминают, что в связи с приближением сезонного повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК обратился к главам областных государственных администраций, городов Киева и Севастополя, к премьер-министру АР Крыма с просьбой предусмотреть возможность закупки вакцин для проведения профилактических прививок против гриппа для групп медицинского и эпидемического риска.

К группе первого типа, контингент которой имеет высокую возможность клинических осложнений после гриппа, принадлежат: лица с хроническими заболеваниями (дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почек, обмена веществ); лица в возрасте после 60 лет; женщины, находящиеся во 2-м или в 3-м триместре беременности во время эпидемии гриппа; лица, находящиеся в специализированных коллективах (интернатах, домах престарелых, домах ребенка и др.).

К группам второго типа, контингент которой имеет высокую возможность инфицирования гриппом, принадлежат: дети дошкольного возраста, школьники, подростки, студенты средних и высших учебных заведений; персонал медицинских заведений; персонал дошкольных, средних и других учебных заведений, интернатов, домов ребенка и домов престарелых и др.; работники сферы услуг, торговли, транспорта, военные, а также лица, находящиеся в контакте с большим количеством людей; персонал предприятий, учреждений, организаций (с целью предотвращения вспышек); женщины, находящиеся во 2-м или в 3-м триместре беременности во время эпидемии гриппа.

В целом в Украине зарегистрированы 10 вакцин для профилактики гриппа. Однако в соответствии с рекомендациями ВОЗ, каждая такая вакцина должна проходить ежегодно пересмотр штамового состава.