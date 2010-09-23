Дети из семей российских погорельцев отдохнули в Евпатории

Более 180 детей из семей российских погорельцев и воспитанников детских домов прошли курс оздоровления в ведущих санаториях Евпатории.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«По приглашению Совета Министров Автономной Республики Крым более 180 детей из семей погорельцев и воспитанников детских домов прошли курс оздоровления в ведущих санаториях Евпатории. Для них были созданы все условия для отдыха и лечения, обеспечена насыщенная культурная программа. В середине сентября дети вернулись домой отдохнувшими и окрепшими», - говорится в сообщении.

В России высоко ценят этот живой отклик и практическую помощь со стороны руководства и дружественного народа Украины, подчеркивает МИД РФ.

Также в российским внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в Украине с пониманием отнеслись к сложившейся в летний период сложной ситуации в России в связи с природными пожарами.

«Помимо помощи по линии Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, направившего на тушение лесных пожаров два самолета АН-32, в Украине искренне сочувствуют юным россиянам, пострадавшим от стихии», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в России количество сгоревших домов в результате летних пожаров превысило 2,5 тысячи, 50 населенных пунктов не подлежат восстановлению. Погибло от лесных пожаров 53 человек, пострадало почти 500 человек.