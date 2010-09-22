Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и ФК «Шахтер» объявляют о новом этапе социального партнерства

23 сентября 2010 года, в 11:00 в Медиацентре Донбасс Арены состоится презентация нового этапа социального партнерства Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Футбольного Клуба «Шахтер» - «Сиротству – нет!».

В пресс-конференции примут участие:

- директор Фонда Рината Ахметова - Анатолий Заболотный,

- директор ФК «Шахтер» - Сергей Палкин,

- главный тренер ФК «Шахтер» - Мирча Луческу,

- руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова – Дарья Касьянова,

- футболист ФК «Шахтер.

В ходе мероприятия будет представлена стратегия партнерства, основным акцентом которой станет пропаганда национального усыновления и семейных ценностей.

Впервые в Украине спорт и благотворительность объединяются для достижения общих целей. Уникальное партнерство будет включать в себя лучшие мировые практики и собственные идеи.

А один из футболистов «Шахтера» расскажет собственную историю усыновления ребенка…

СПРАВКА. Фонд Рината Ахметова реализует всеукраинский проект, направленный на развитие семейных форм воспитания и национального усыновления. При поддержке футбольного клуба в декабре 2009 года состоялся благотворительный матч между ФК «Шахтер и ФК «Ильичевец». Средства, собранные с продажи билетов, были направлены на борьбу с сиротством в Украине. А воспитанники интернатов Донецкой области имеют возможность посещать все домашние матчи любимого клуба.

Приглашаем к освещению и участию в событии, которое состоится 23 сентября 2010 в 11-00 в Медиацентре Донбасс Арены (вход со стороны ул. Челюскинцев).

Дополнительная информация по телефонам:

+38 050 347 78 37

+38 (062) 381 51 47

dduyun@fdu.org.ua

Дарья Дуюн

О фонде. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.