Минздрав завершит проверки пищеблоков школ

Министерство здравоохранения Украины на будущей неделе завершит проверки пищеблоков школ, которые проводятся в связи с отравлением детей в школе в Евпатории.

Об этом сообщил УНИАН министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК.

«Проверки регулярно проходят. В Украине не одна школа, их очень много», - сказал З.МЫТНИК.

Однако министр еще не имеет предварительных результатов этих проверок. Как отметил З.МЫТНИК, после окончания проверок их результаты будут обнародованы.

Как сообщал УНИАН, 10-12 сентября были госпитализированы 67 детей, которые отравились в школе № 12 в Евпатории.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «неподобающее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних».

13 сентября министр здравоохранения Украины З.МЫТНИК поручил Департаменту организации санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава проверить пищеблоки всех учебных заведений государства.