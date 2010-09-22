На период возможной эпидемии гриппа лекарств достаточно

Во всех регионах Украины имеется достаточный запас лекарственных средств на период возможной сезонной эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК.

«Есть соответствующий запас лекарств во всех без исключения регионах. Во всех лечебных учреждениях достаточный запас лекарств», - сказал З.МЫТНИК. Он отметил, что эти лекарства в медицинских учреждениях будут предоставляться бесплатно населению.

В то же время министр не дал точных прогнозов, когда можно ожидать эпидемию гриппа в Украине. «Мы опираемся и на прогнозы мировых ученых, которые касаются гриппа. По прогнозам и мировых ученых, и наших ученых – это конец ноября – первая половина декабря», - сказал З.МЫТНИК.