На период возможной эпидемии гриппа лекарств достаточно
Сказал руководитель Минздрава
Во всех регионах Украины имеется достаточный запас лекарственных средств на период возможной сезонной эпидемии гриппа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК.
«Есть соответствующий запас лекарств во всех без исключения регионах. Во всех лечебных учреждениях достаточный запас лекарств», - сказал З.МЫТНИК. Он отметил, что эти лекарства в медицинских учреждениях будут предоставляться бесплатно населению.
В то же время министр не дал точных прогнозов, когда можно ожидать эпидемию гриппа в Украине. «Мы опираемся и на прогнозы мировых ученых, которые касаются гриппа. По прогнозам и мировых ученых, и наших ученых – это конец ноября – первая половина декабря», - сказал З.МЫТНИК.