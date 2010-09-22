Азаров обещает установить 15% надбавку медработникам

Правительство собирается установить 15% надбавку работникам медицинской сферы за особые условия труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Сегодня мы планируем установить дополнительную надбавку за особые условия труда в размере 15% к окладу младшим медицинским сестрам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он объяснил, что надбавка будет установлена для младших медработников в домах-интернатах, пансионатах для инвалидов, ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и детских домах.

«Размер этой ежемесячной надбавки в среднем будет составлять приблизительно 200 грн. – среднемесячная заработная плата значительно повысится. Думаю, не нужно доказывать, что для этой категории работников такая долгожданная надбавка просто необходима», - сказал Н.АЗАРОВ.