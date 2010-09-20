В Киеве ликвидирован канал поставок психотропов из Китая

Сотрудники Управления СБУ в г. Киеве совместно с сотрудниками Киевской центральной специализированной таможни ГТС Украины разоблачили и обезвредили международную организованную преступную группировку, которая наладила стойкий канал контрабанды из Китая в Украине нового психотропного вещества JWH-250, которое является психоактивным соединением–стимулятором и по своему действию подобно тетрагидроканабинолу.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, для перемещения психотропов злоумышленники использовали международную сеть почтовых отправлений.

Сотрудники СБУ задержали одного из членов группировки «на горячем» под время полученным очередной бандероли в зоне деятельности Киевской центральной специализированной таможни. Он лично заказал полкилограмма порошкового психотропного вещества и планировал распространить его на территории города Киева через сеть мелких наркодилеров.

16 сентября с.г. следователи столичного Управления СБУ в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются другие участники преступной группировки. Следствие продолжается.