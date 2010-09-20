Как сделать губы молодыми и упругими

Рекомендуем попробовать природные средства для ухода за губами, эффект от которых не уступает самым дорогим косметическим препаратам. В статье - несколько практических советов по повышению упругости губ и кожи вокруг них.

Если вы не хотите или не имеете возможности применять дорогую косметику для губ, можете попробовать при родные средства, эффект от которых не уступает самым дорогим препаратам.

Так, для придания губам мягкости и эластичности с давних пор используется растительное масло (лучше всего оливковое), его также можно применять в качестве основы под помаду или как очищающее средство.

Сухие и обветренные губы смазывайте соком огурца, облепиховым маслом или медом.

Свежесть и молодость губам дает регулярное использование лимонного сока в качестве тоника после очищения или пилинга.

Используйте маски для губ:

* по одной чайной ложке морковного сока и творога, смешанных с двумя чайными ложками сливок сливок;

* чайная ложка сливочного масла, смешанная с половиной тертого яблока;

* компресс из настоя ромашки аптечной.

Глицерин усиливает сухость губ, поэтому старайтесь не применять кремы и помады, в составе которых указан этот компонент.

К такому качественному увлажнению и питанию губ, стоит добавить ежедневный массаж губ. И будут Ваши губки самыми сочными, упругими и желанными.

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