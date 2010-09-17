Экологи - против продления сроков эксплуатации АЭС

Завтра, 18 сентября, в 13.00 возле Посольства ФРГ экологические активисты проведут акцию солидарности с немецкими экологами, которые будут протестовать против продления сроков эксплуатации АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального экологического центра Украины, украинцы планируют поддержать немецких граждан, которые в этот же день и в это время будут пикетировать Рейхстаг. Немецкие граждане планируют приехать к Рейхстагу со всей страны и провести под зданием правительства пять часов. Поводом для антиатомного митинга в Германии стало решение правительства о продлении сроков эксплуатации устаревших ядерных блоков атомных электростанций.

Немецкие экологические активисты планируют построить гору “ядерных отходов” из консервных жестянок с наклейками знака радиоактивности. “Ядерной горой” они хотят привлечь внимание власти к тому, что в стране нет условий для захоронения отработанного ядерного топлива, которое является радиоактивным и очень вредит природе. Немцы планируют построить очень большую гору, и даже наняли для этого кран с конвейером.

Экологические активисты из Национального экологического центра Украины также намерены сбросить под Посольством Германии в Киеве “ядерные отходы”.

В пресс-службе Национального экологического центра напомнили, что летом правительство Германии решило продлить срок эксплуатации АЭС в среднем на 12 лет, невзирая на то, что качественной схемы захоронения отработанного ядерного топлива страна не имеет. Это решение возмутило немецких активистов и вынудило их требовать от правительства изменить его. Раньше Германия планировала до 2021 года отказаться от атомных электростанций в интересах возобновляемых источников энергии. Сейчас в Германии работают 17 атомных реакторов.

В центре отмечают, что в Украине существует подобная проблема: с 2011 года друг за другом завершатся сроки эксплуатации блоков атомных электростанций, но правительство планирует продлить срок их действия.