Украине не хватает 1 млрд. долл. для ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа

На период 2010-2015 года Украине не хватает более 1 млрд. долл. для адекватного ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор ЮНЕЙДС в Украине Анна ШАКАРИШВИЛИ.

«Влияния на эпидемию в Украине и смертность от СПИДа мы не видим. Необходимы ресурсы для адекватного влияния. Времени очень мало. Ответ на распространение эпидемии должен быть очень быстрым. Взрослые и дети не должны инфицироваться и умирать от СПИДа», - почеркнула А.ШАКАРИШВИЛИ.

Она заверила, что международные организации приветствуют заявку Украины на получение гранта от Глобального фонда на сумму более 300 тыс. долл. «Но дефицит огромен. Он намного больше, чем грантовая заявка. Украина не должна довольствоваться достигнутым, нельзя останавливаться, потому что ВИЧ-инфекция может нас перебороть и оказать очень серьезное влияние на дальнейшее развитие всей страны», - отметила А.ШАКАРИШВИЛИ.

Она также призвала Украину вместе с другими странами Восточной Европы серьезно включиться в переосмысленные инициативы по интенсификации лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа.

Как сообщал УНИАН, Украина подала в Глобальный фонд по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией заявку на 305 млн. долл. для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД.

По словам исполнительного директора Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Андрея КЛЕПИКОВА, эту сумму Украина запрашивает на 5 лет, на период с 2012 до 2017 года. Финансирование это крайне важно, потому что как раз закончатся текущие гранты фонда, которые составляют около половины всего финансирования на борьбу с ВИЧ/СПИД, по сравнению с другими источниками (включая и государственные средства). Сейчас средства Глобального фонда вписаны в Национальную программу по преодолению эпидемии, это часть национального ответа на эпидемию.

Заявка имеет три основных реципиента и партнера - от государственного сектора Украинский центр по профилактике и борьбе со СПИД, а с другой стороны - это две негосударственные структуры - Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине и Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ.