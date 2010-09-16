В Украине будут проверять объекты эпидриска без предупреждения

Заместитель министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Сергей РЫЖЕНКО инициирует отмену Постановления № 502 от 21 мая 2009 года относительно проверки объектов эпидриска после предупреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, это он отметил во время заседания правительства.

По словам C.РЫЖЕНКО, после отравления детей в школе № 12 в Евпатории санитарной службе поставлена задача на протяжении 10 дней проверить все пищеблоки учебных заведений страны. В то же время, согласно постановлению предыдущего правительства, проверку объектов эпидриска без предупреждения осуществлять нельзя.

В связи с этим главный государственный санитарный врач Украины и обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с инициативой отменить соответствующее постановление и разрешить подготовить и внести изменения в Закон Украины «Об основах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности» по вопросам, касающимся здоровья людей.

«Эти документы лишили права осуществлять проверки объектов эпидриска без предупреждения. В другом случае усилия службы будут напрасными», - резюмировал С.РЫЖЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10-12 сентября были госпитализированы 67 детей, которые отравились в школе № 12 в Евпатории.

Милиция возбудила уголовное дело по статьей «ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних».

13 сентября министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК поручил Департаменту организации санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава проверить пищеблоки всех учебных заведений государства.