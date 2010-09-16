Усовершенствуют ли законы в интересах несовершеннолетних?

Депутаты Киевсовета предложили осуществить ряд мероприятий по проблемам, направленным на защиту здоровья несовершеннолетних.

Об этом идет речь в обращении депутатов Киевского городского совета к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров, которое сегодня на заседании поддержали 94 депутата, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

Столичные депутаты в своем обращении выражают обеспокоенность проблемами защиты здоровья подростков от вредного влияния табакокурения, алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков и пива.

Как подчеркнул секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, существующая система социальной защиты не всегда своевременно и адекватно реагирует на современные негативные социальные проявления.

Депутаты Киевсовета считают целесообразным усовершенствовать некоторые нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, речь идет о статье 180 «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения», статье 184 «Невыполнение родителями или замещающими их лицами обязанностей по воспитанию детей», статье 156 «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями».

Депутаты считают необходимым ужесточить административную ответственность путем многократного повышения штрафов за нарушение соответствующих статей этого Кодекса.

По мнению депутатов Киевсовета, изложенные в обращении предложения помогут уменьшить уровень детской преступности и будут стимулировать повышение правовой культуры несовершеннолетних и их родителей.