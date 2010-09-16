Почему Украина не получит $ 450 млн на борьбу с ВИЧ/СПИДом

Из-за отсутствия в Украине вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам государство может не получить 450 млн. долларов финансовой помощи на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Об этом говорится в открытом письме ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и заместителю главы Администрации Президента Украины Анне ГЕРМАН.

В организации напоминают, что Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу, ВИЧ-инфекции/СПИД при Кабинете министров Украины должен согласно должности возглавлять вице-премьер по гуманитарным вопросам. Поэтому отсутствие руководителя Совета может поставить под угрозу его работу, связанную с координацией и выполнением управленческих функций в сфере противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу, которая гарантирует получение свыше 450 млн. долларов безвозмездной финансовой помощи от Глобального фонда (далее ГФ) на 2011 - 2016 гг. на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИД.

“Из-за неполноценной работы Национального совета могут возникнуть риски недополучения вышеупомянутых средств. Так как согласно Генеральному договору между Украиной и ГФ, критическим условием получения Украиной этих благотворительных средств является эффективное функционирование Национального Совета”, - говорится в письме.

ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» называют абсолютно очевидным, что объемы финансирования национальных программ на преодоление СПИДа и туберкулеза из Государственного бюджета являются крайне недостаточными и мизерными по сравнению с реальными средствами, которые Украина получала, получает и гарантировано может получить от ГФ в случае срочного упорядочения работы Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИД.

“4 октября 2010 года начнется плановый аудит внедрения программ ГФ офисом Генерального инспектора ГФ. ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» обращается с просьбой упорядочить работу Национального совета и определить полномочное лицо в срочном порядке на уровне вице-премьер-министра Украины”, - говорится в письме.

***На сегодня Сеть ЛЖВ - наибольшая и мощнейшая организация, которая представляет интересы ВИЧ-положительных граждан. Всеукраинская сеть ЛЖВ имеет представительства в 40 регионах Украины, насчитывает около 500 членов, свыше 400 сотрудников, и предоставляет услуги более чем 20 000 клиентам. Сеть является одним из основных реципиентов шестого раунда Глобального фонда.