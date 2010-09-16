У каждой хорошей хозяйки на кухне есть чеснок, но не все любят употреблять данную пряность в пищу из-за резкого запаха, который потом исходит от человека. Но сам чеснок по праву можно носить с собой в аптечке – столько в нем полезных элементов, которые оказываются полезными при многих недугах.

Противникам чеснока, которые не употребляют его в пищу из-за неприятного запаха изо рта, хочется сказать, что от него избавиться довольно легко. Достаточно лишь пожевать свежею веточку кинзы или же петрушки, как от запаха не останется и следа.

Целебные свойства чеснока поистине поражают, он помогает решить самые разнообразные проблемы, возникающие со здоровьем, начиная от простого повышения аппетита, и до профилактики недугов сердца и сосудистой системы, а также проблем, связанных с желудком.

В частности при заболеваниях желудка и кишечника, а также при воспалительных процессах желчного пузыря помогает простой рецепт. Каждый день в течение трех недель вам необходимо съедать до трех раз в день один или два зубчика чеснока, причем жевать их надо на протяжении хотя бы двух минут.

Но, пожалуй, всю свою силу чеснок проявляет при лечении гриппа и ОРВИ, а также для их профилактики. Если вы будете соблюдать хотя бы один из следующих рецептов, то в период простудных и вирусных инфекций будете иметь отличную защиту против данных недугов.

Рецепт 1. Возьмите два или три зубчика ароматной пряности и натрите на мелкой терке. Полученную массу необходимо смешать один к одному с медом. Далее вам следует перелить данную смесь в эмалированную посуду. Нагревать целебную смесь необходимо, приблизительно, до сорока градусов на водяной бане. Когда смесь будет готова, ее переливают в стеклянную тару и ставят на хранение в холодильник. Такое средство готовят, когда есть необходимость проводить профилактические действия против гриппа и ОРВИ. Профилактическое средство следует принимать около семи дней по чайной ложке до двух раз в день.

Рецепт 2. Возьмите сто граммов чеснока и хорошенько измельчите его. Полученную кашицу следует выложить на небольшое блюдце и около четверти часа необходимо интенсивно вдыхать запах, исходящий от чеснока. В данное время особенно усиленно выделяются фитонциды, которые как раз обладают сильнейшими бактерицидными свойствами. В осенне-зимний период проводить такие ингаляции врачи рекомендуют каждый день – так вы сможете оградить себя от заражения гриппом и ОРВИ. Но если вы все же не смогли избежать заражения, то такую ингаляцию рекомендуется сочетать вместе с тем лечением, которое назначил врач.

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