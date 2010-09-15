Инспекторы ГАИ заменят врачей?

Инспекторов ГАИ будут учить оказывать первую помощь, сообщает Avtosvit.

Инспекторов ГАИ будут учить оказывать первую помощь. Во Львове на станции скорой медицинской помощи даже закончили оборудование класса, где учить ГАИшников. По окончании таких курсов они будут сдавать экзамены. Сообщил советник Министра здравоохранения Владимир Юрченко.

По статистике, именно ГАИшники первыми приезжают на места аварий и ДТП.

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