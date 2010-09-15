Погода на завтра

Завтра, 16 сентября, на территории Украины сохранится преимущественно сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, кратковременные дожди, местами грозы ожидаются только в западной части; на остальной территории без осадков.

Утром слабый туман. Ветер юго-западный (в восточных областях, Крыму и Приазовье северо-восточный), 5-10 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 24 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей 15-20°; днем 21-26°, в южной части до 29°, в западных областях 17-22°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киеве и Киевской области завтра без существенных осадков. Утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 21-26°, в Киеве ночью 11-13°, днем - 23-25°.

Сегодня, 15 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 18-24°, в Днепре возле Киева - 18°.