Минздрав располагает ресурсами для проведения медосмотра
Заявил Зиновий МЫТНИК
Министерство здравоохранения располагает достаточными ресурсами для проведения обязательного медицинского осмотра населения Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК.
«Материально-технического ресурса на сегодняшний день практически достаточно, чтобы обеспечить медицинский осмотр, хотя он не является до конца совершенным. Но, так или иначе, и он может работать», - сказал З.МЫТНИК.
Он отметил, что самой большой проблемой при проведении медосмотра является недостаточное количество врачей на первичном уровне в некоторых регионах Украины. «Есть нехватка врачей на первичном уровне – именно на том уровне, где должна проходить диспансеризация. Это связано с низким престижем профессии (врача – УНИАНА). Социальная защита медицинского работника чрезвычайно низкая», - сказал министр.
В то же время, он отметил, что основной целью проведения медосмотра является выявление заболеваемости среди населения Украины. «Ничего нового не придумано. Это проверено годами, это сделано на базе соответствующего опыта», - подчеркнул З.МЫТНИК.
По его словам, медицинские учреждения не будут предпринимать принудительные меры для прохождения медосмотра.