Сегодня - прямая телефонная линия с министром здравоохранения

Сегодня в Коммуникативном центре правительства (ул. Грушевского 12/2, к.141, подъезд №1) с 14.00 до 16.00 состоится прямая телефонная линия Кабинета министров с участием министра здравоохранения Украины Зиновия МЫТНИКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, с 13.40 до 14.00 состоится брифинг для представителей средств массовой информации.

Аккредитация журналистов проводится до 11.00 по тел. (044) 253-02-25, 253-69-75.