Сегодня - прямая телефонная линия с министром здравоохранения
11:03, 14 сентября 2010Страна
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С 14.00 до 16.00
Сегодня в Коммуникативном центре правительства (ул. Грушевского 12/2, к.141, подъезд №1) с 14.00 до 16.00 состоится прямая телефонная линия Кабинета министров с участием министра здравоохранения Украины Зиновия МЫТНИКА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, с 13.40 до 14.00 состоится брифинг для представителей средств массовой информации.
Аккредитация журналистов проводится до 11.00 по тел. (044) 253-02-25, 253-69-75.
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