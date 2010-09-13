6 000 грн - для слепой девочки! Помогите завершить лечение

В 5-летней Анжелы Онопко - опухоль головного мозга. Из-за нее девочка полностью ослепла. Благодаря помощи неравнодушных людей Анжелу прооперировали, а затем она прошла 31 сеанс лучевой терапии в Донецке. Теперь Анжеле снова нужна помощь - после лучевой терапии начались осложнения и ей нужны дорогие лекарства для поддержания печени и почек. А у мамы нет денег даже на продукты! Нужно собрать около 6 000 гривен.

Помогите Анжеле завершить лечение и вернуться домой!

Телефон мамы, Натальи: 096-26-22-777, 050-85-35-103.

Реквизиты для оказания помощи:

Получатель: КБ ПриватБанк

ЕГРПОУ: 14360570

МФО: 305299

Номер счета: 29244825509100

ИНН 3085114063

Онопко Наталья Сергеевна

Назначение платежа: пополнение карточного счета 6762 4620 5048 6437, благотворительная помощь на лечение дочери Анжелы Онопко.