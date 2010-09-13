Украине обещают три волны бабьего лета

Синоптики говорят, что холодная осень наступит нескоро. "Безусловно, началось бабье лето, но лишь первая его волна, а этой осенью мы ожидаем три этапа потепления", - говорит Анатолий Прокопенко, заместитель начальника Гидрометцентра.

"Правда, завтра будет небольшой туман, но к обеду температура нас уже будет радовать +25, а вот ночью +12. Даже после небольшого похолодания не стоит ожидать сильных осадков и резкой перемены температур. В целом сентябрь будет теплый", - отметил он.

Такая погода, как сейчас, продержится не меньше недели. Будет солнечно, воздух прогреется до +26.

"После 17 сентября пройдут кратковременные дожди, но потом снова будет тепло, придет вторая волна бабьего лета", – говорит Прокопенко.

А вот третий этап потепления стоит ожидать уже в октябре.

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