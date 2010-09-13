Фонд «АНТИСПИД» поменял название

В связи с изменением фамилии основательницы Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» будет называться Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД».

Об этом УНИАН сообщили в Фонде «АНТИСПИД».

Как сообщалось, Е.ФРАНЧУК в 2003 году основала фонд «АНТИСПИД» - первую и единственную в Украине благотворительную организацию по борьбе с эпидемией СПИДа, которая работает за счет частных средств. Сегодня партнерами фонда являются фонд Клинтона и СПИД-фонд Элтона Джона.

В 2010 году Е.ФРАНЧУК стала членом Комиссии высокого уровня ООН по профилактике ВИЧ/СПИДа.

Как известно, Е.ФРАНЧУК - дочь бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ и жена предпринимателя и мецената Виктора ПИНЧУКА, одного из самых богатых украинцев, который имеет мощные активы, в частности, в металлургии и медиа-бизнесе.