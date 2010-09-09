Минздрав ввел обязательный ежегодный медосмотр граждан

Министерство здравоохранения Украины издало приказ о введении обязательного ежегодного медицинского осмотра граждан. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ Украина».

Обнародованный приказ о диспансеризации населения является одним из мероприятий Государственной программы развития первичной медико-санитарной помощи до 2011 года, одобренной Верховной Радой 22 января 2010 г. Диспансеризация будет заключаться в прохождении гражданами ежегодного медицинского осмотра с проведением лабораторного обследования для своевременного выявления заболеваний. Предполагается, что участковый врач будет планировать медосмотры всех граждан, проживающих на территории обслуживания поликлиники, и вести персонифицированный учет тех, кто прошел диспансеризацию.

В рамках медосмотра обязательными будут измерение роста, веса, артериального давления, проверка остроты слуха и зрения, анализ крови и мочи, рентген грудной клетки, маммография и ультразвуковое обследование простаты для мужчин. Результаты исследований будут записываться в специальную анкету, разработанную Минздравом. Сейчас диспансеризацию или профосмотр проходят дети в дошкольных учреждениях, школьники, студенты, сотрудники вредного производства, а также беременные и чернобыльцы. Но в Минздраве считают, что зачастую она проводится формально – люди просто берут справки со штампами "Здоров", не зная состояния своего здоровья.

Как сообщила «Коммерсанту» заместитель директора Департамента развития медицинской помощи Минздрава Зоя КРУШИНСКАЯ, с помощью всеобщей диспансеризации ведомство рассчитывает получить реальную картину о состоянии здоровья украинцев: "Медосмотры будут проводиться среди всех возрастных групп. В областях планируется создать выездные бригады, которые будут проводить диспансеризацию жителей сел". По словам З.КРУШИНСКОЙ, сейчас приказ проходит регистрацию в Министерстве юстиции, после чего вступит в силу. "По предварительным подсчетам, всеукраинская диспансеризация обойдется приблизительно в 6 млрд. грн. После того, как эта цифра будет согласована в Кабмине, начнется реализация программы", – добавила она, отметив, что диспансеризацию населения можно ожидать уже в 2011 году.

В прошлом году в то время министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ предлагал ввести жесткие меры для побуждения граждан к прохождению медосмотра и соблюдения здорового образа жизни: законодательно ограничить возможности не прошедших медосмотр лиц в страховании, кредитовании, при приеме на работу и учебу.

По словам заместителя председателя общественного совета при Минздраве Андрея ГУКА, стимулировать население проходить медосмотры предполагается различными способами: "Например, люди, не прошедшие диспансеризацию, не смогут участвовать в программе реимбурсации, разработанной Минздравом. Эта программа предусматривает частичную компенсацию средств, потраченных на медикаменты отечественного производства, перечень которых будет установлен министерством". Деньги за медикаменты планируется возвращать либо по месту работы, либо в виде налоговых льгот, а за фальшивые справки будут введены отдельные санкции. "Если у пациента будет обнаружено хроническое заболевание, не указанное в справке о диспансеризации, врач и пациент будут нести равную ответственность за подделку документов", – добавил он.

В то же время, врачи считают планы Минздрава нереальными. "У большей части населения нет трудовых обязательств по прохождению медосмотра, как это было в СССР, – говорит заведующий отделением анестезиологии Киевской городской клинической больницы №3, кандидат медицинских наук Роман ФЕДОСЮК. – В демократической стране обязать людей проходить диспансеризацию будет крайне сложно. Это возможно лишь посредством внедрения института семейного врача, который будет рекомендовать своим пациентам пройти медосмотр. Но в Украине институт семейного врача еще очень слабо развит".