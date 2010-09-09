Завтра в Украине заморозки

10 сентября, по прогнозам синоптиков, в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях, а ночью и в Одесской области местами пройдут кратковременные дожди, кое-где грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, в восточных областях 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°; днем 16-21° тепла, в Закарпатье, юге Крыма и в Одесской области до 24°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 5-10°, днем 16-21°. По г. Киеву температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

9 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°, в Днепре возле Киева 17°.