Подсолнечное масло и соки не будут сертифицировать?

Украинские производители подсолнечного масла и соков выступают против отмены обязательной сертификации пищевой продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпотребстандарта, об этом руководители ассоциаций «Укролияпром» и «Союз производителей соковой продукции Украины» заявили на расширенном совещании в центральном аппарате Госпотребстандарта Украины 7 сентября 2010 года.

По словам представителя «Союза производителей соковой продукции Украины» Сергея ЧЕРЕПКОВА, «если производитель хочет представить свой продукт на рынке, особенно, когда речь идет о европейских рынках, он обязательно должен его сертифицировать. Это первое и главное условие. Опыт работы с органами сертификации в странах Европейского Союза, Южно-Африканской Республике, Канаде и Японии доказывает это».

С.ЧЕРЕПКОВ отметил, что сертификация – это, прежде всего, соответствие пищевых продуктов нормам безопасности.

«Люди хотят видеть на прилавках сертифицированную продукцию. Они ищут соответствующие обозначения и доверяют только сертифицированным товарам», – сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Ассоциации «Укролияпром» Татьяна БЕВЗЮК сказала, что их производители проходят сертификацию, потому что они обязаны заверить потребителя в качестве продукции.

«Мы уверены в своем продукте, и не боимся проходить сертификацию», – подчеркнула она.

Т.БЕВЗЮК также отметила, что качество жиров и масел, которые попадают на украинский рынок из-за границы, низкое. «Если мы откроем им дорогу, упразднив обязательную сертификацию, то это сразу отразится на качестве продукции, которую потребляют украинцы, на их здоровье», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года Кабинет министров откорректировал перечень пищевых продуктов, подлежащих обязательной сертификации, исключив из него 17 позиций. Это было предусмотрено разработанным Минэкономики совместно с Госкомпредпринимательства постановлением «О внесении изменений в критерии, по которым оценивается степень риска от ведения хозяйственной деятельности, связанной с производством, выпуском и реализацией продукции (выполнение работ, предоставление услуг) и определяется периодичностью проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля)».

Таким образом, обязательной сертификации не подлежат твердые сыры, растительное и сливочное масло, маргарины, шоколадные конфеты, соки, минеральные воды, колбасы, мясные продукты и консервы, чай, кофе, рыба, рыбные консервы и пресервы.