Завтра на большей части Украины осадков не ожидается

9 сентября в западных областях Украины и в южной части местами пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы, на остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер в течение суток преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°; в южной части ночью 10-15°, на побережье Крыма до 18°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и области сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 5-10°, днем 16-21°. по г. Киеву температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

8 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°, в Днепре возле Киева 18°.