Завтра возможен кратковременный дождь

8 сентября на территории Украине сохранится переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в карпатском регионе, в восточной, местами южной части Украины пройдет кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, на востоке, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье Крыма до 18°; днем 15-20°, в южной части 20-25°, на востоке и в карпатском регионе 12-17°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и столичной области осадков не ожидается, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 15-20°. По г. Киеву температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

7 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 18°.