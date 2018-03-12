Великие комбинаторы, или Кто кассир в больничной кассе

Кто бы что ни наговаривал на столичного мэра, но лично мы глубоко уверены, что он действительно любит киевлян. Их просто нельзя не любить! Что бы ни делала с ними городская власть, какое бы ярмо ни приготовила — они безропотно подставляют шеи. В свое время захотели хозяева города построить «теплицы» на главной площади древнего Киева, и, ничего, построили, переведя на голодный паек другие объекты. При этом не просто потратили миллионы казенных денег, но и нанесли сокрушительный удар по историческому облику города. Сегодня нам внушают мысль о том, что пора обновить Майдан — снести все старое и соорудить новое. И первое, и второе — за деньги налогоплательщиков, естественно. Не для этого ли распускаются слухи, что монумент Независимости может рухнуть в любой момент?!

Складывается впечатление, что те, кто вынужден добираться в Киев на работу из окрестных сел — из Козина, например, Рудыков или Межигорья, не в курсе, что у нас есть другие злободневные проблемы, что городское хозяйство давно обветшало, куда ни ткни — аварийная ситуация!

Киевлян заставили платить везде и за все — чтобы устроить ребенка в детский сад или записать в первый класс, за консультацию врача и обследование в бюджетных больницах, за коммунальные услуги, которых нет и в помине — отопление среди лета, мытье окон в парадных, полив дворов и т.д. Жители столицы платят, не особо вникая, сколько, за что и почему. Может быть, эта безропотность и подталкивает городскую власть к новым прожектам, которые, впрочем, приносят немалые выгоды тем, кто их навязывает городской громаде.

Нынче же городская власть предлагает нам очередное нововведение — больничные кассы. Хотелось бы, конечно, понять, что есть, что будет и на чем сердце (то есть медицина) успокоится. Или упокоится — чего тоже нельзя исключать в наших условиях. Вспомните, сколько было идей на счет обновления зоопарка, как все носились с вестью о том, что чиновники мэрии взяли шефство над животными и птицами. Слону тогда завидовали не только звери, но и многие киевляне — мэр пообещал лично о нем заботиться, сделать все для того, чтобы он всегда был сытым и довольным. Говорят, скелет слона вскоре можно будет увидеть в одном из музеев.

Итак, что есть?

Покончив с братьями нашими меньшими, чиновники взялись за старших, то есть за нас с вами — здоровье киевлян решили укрепить при помощи благотворительных взносов. Незамедлительно были подготовлены прайсы: прием терапевта — от 50 гривен, консультация уролога — от 120 и так далее по восходящей. И юристы, и медики утверждали, что это грубое нарушение закона.

Такого же мнения и городская прокуратура, которая провела проверки в шести районах и пришла к выводу, что «сегодня жители столицы не всегда могут получить медицинскую помощь в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения, не оплатив за свой счет лекарства, питание и необходимые расходные материалы». С начала нынешнего года, как сообщила пресс-служба прокуратуры, «по фактам незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в коммунальных учреждениях здравоохранения было возбуждено три уголовных дела по статье 184 (нарушение права на бесплатную медпомощь) Уголовного кодекса Украины». За такое правонарушение запятнанным белым халатам светит штраф или заключение (до шести месяцев), если, конечно, их вина будет доказана. Кроме того, прокуратура потребовала от КГГА привлечь к дисциплинарной ответственности главных врачей тех коммунальных учреждений здравоохранения, где были обнаружены факты незаконного требования оплаты за медуслуги.

Пикантность ситуации в том, что руководители лечебных учреждений как раз и получали распоряжения о введении поборов от городского начальства. Но — только устные! Правда, в таких выражениях, что ни у кого не возникало желания ослушаться. Кто не захотел брать грех на душу и отказался выполнять, был немедленно уволен. Остальные смирились. На днях пришлось долго беседовать с главным врачом одной из районных больниц, который (на условиях анонимности) согласился объяснить, как работала машина по выкачиванию денег.

— Расчет был на то, что город большой, в больницах очереди, значит, деньги потекут рекой. Начальство и слышать не хотело о том, что на прием в коммунальные поликлиники приходят в основном пенсионеры и бюджетники, которые не в состоянии платить за прием у врача, им хотя бы на лекарства наскрести. Подобная ситуация и в стационарах, ведь платежеспособные пациенты предпочитают обращаться в частные клиники. С этим никто не хотел считаться, требование было жесткое — платить должны все!

— А деньги куда? Небось, на развитие столичной медицины?

— Конечно. Исключительно на улучшение и укрепление... Финансирование нам было урезано, нарастали долги по коммунальным платежам, главврачи дружно пели Лазаря, но ничего не помогло. Нам постоянно напоминали, кто сколько должен сдавать, учитывая количество жителей в районе и профиль лечебного учреждения. Когда собирали дань во времена монголо-татарского ига, посылали ярлык, а мне вместо этого прислали молоденького бухгалтера, вся деятельность которой сводилась к одному — отслеживать, сколько было собрано так называемых благотворительных взносов и докладывать об этом наверх. Ежедневно! Зимой, когда из-за гололеда киевляне ломали руки-ноги, в наш травмпункт очередь была, как в свое время в мавзолей, а финансирования никакого. Но, боже упаси, взять из благотворительной кассы хоть немного на самые необходимые медикаменты, бинты или расходные материалы для диагностического оборудования. Это все должны купить и принести больные, я уж не говорю о шприцах, а тем более о питании. Медицину окончательно перевели на карман больного: есть там деньги — получит медпомощь, а если карман пустой — нечего в больницу идти, потому что там тоже пусто — лекарств нет, оборудование устаревшее, диагностируем наугад, наша лаборатория финансируется так, что хватает только на оплату лампочки под потолком. Выкручиваюсь, как могу, но всегда помню, что хожу под статьей...

Сегодня, как вы понимаете, доказать, что деньги собирались по указке сверху и передавались туда же, не то что сложно, а вообще невозможно. А главное — никому не нужно, с точки зрения политической целесообразности. Но, тем не менее, руководительница городского управления здравоохранения попала в поле зрения правоохранительных органов, была уволена с работы, с нее взяли подписку о невыезде. Правда, обвинение совершенно не касается благотворительных взносов, речь идет об отмене надбавок к зарплате медработников, которые предусмотрены соответствующим приказом Минздрава, и в других областях, в отличие от Киева, выплачиваются. А это, как вы понимаете, уже совсем другая статья.

Сейчас речь вовсе не о том, почему главврачи согласились выполнять по сути преступные указания, почему молчало Министерство здравоохранения и профильный комитет Верховной Рады, которые прекрасно знали обо всем происходящем. Сейчас важно другое: в связи с идеей городской власти внедрять больничные кассы, самое время оглянуться и попытаться понять, а что получают пациенты за те деньги, которые они сдают якобы добровольно?!

Наш еженедельник неоднократно писал о катастрофическом положении дел в столичной медицине. Несмотря на то что в последнее время из городского бюджета на здравоохранение выделялось более чем по 2,2 млрд. гривен ежегодно, больницы сидели на голодном пайке. В прямом и переносном смысле. Даже в 2008 году, задолго до наступления кризиса, лечебные учреждения получали минимум — только на зарплату и частично на коммунальные услуги. Тогда же за долги начали отключать воду, электроэнергию и телефонную связь не только во взрослых, но и в детских больницах. Заморозили все городские программы помощи больным: прекратили закупку материалов и лекарств для пациентов, которые стоят в очереди на операции в кардиохирургии и в ортопедических отделениях, остались без лекарств многие категории больных с тяжелыми хроническими патологиями. В стационарах закрывают кухни — все равно ничего, кроме кипятка, нет, а в отделениях на полках вместо лекарств — рекламные буклеты. Чем поможет больному в такой ситуации благотворительный взнос?! А ничем. Потому что задумывалась эта афера исключительно ради денег, интересы пациентов тут вообще ни при чем. Это очередная попытка доказать, что без 49-й статьи Конституции вполне можно обойтись, чиновники уверены, что медицина должна быть платной, потому что в рыночных условиях это прежде всего бизнес, а не социальная программа государства, которая, кстати, финансируется за счет налогоплательщиков.

Парадокс: никогда ранее не выделялось столько средств на городскую медицину, как в последние два-три года, но именно в это время она оказалась на грани коллапса. При всем желании молодой команды мэра сохранить хорошую мину при плохой игре, в отчет за прошлый год все же попали цифры, близкие к реальным. Обеспечение медикаментами профинансировано на 53% от плана, при этом более 50% — в долг. Финансирование койко-места в 2008 году было 10,5 гривни, а в прошлом скатилось до 6,2, да и то не факт, что больницы получили необходимые суммы. Стоит ли удивляться, что рейтинговая оценка состояния здоровья населения Киева заняла 16-е место из 27, а ведь совсем недавно столица ходила в лидерах. Единственное, в чем преуспела мэрия, это забота о бомжах — в прошлом году в больницах пролечили три тысячи бездомных, что в шесть раз больше, чем в предыдущие годы. На ремонт и подготовку корпусов к зиме было выделено очень мало средств, по некоторым объектам финансирование составило менее 1% от плана. Так, Центр ПЭТ-технологий, который обещали открыть год назад, получил всего 23%, Центр инфекционных болезней в Александровской больнице — 0,6%, а Центр крови вообще оказался за бортом.

Наши источники в мэрии сообщают, что подготовка лечебных учреждений к зиме и в нынешнем году провалена. В свое время молодая команда мэра так стремилась прибрать денежные потоки к своим рукам, что, вопреки законодательству, ликвидировала райздравы десяти районов столицы, создав вместо них три территориально-медицинских объединения (ТМО). Первый заместитель мэра А.Попов выступил за то, чтобы ликвидировать ТМО. Отличное решение. Но, увы, запоздалое. Сегодня, по нашей информации, этот процесс изо всех сил стараются затормозить руководители районов, понимая, что эта реформа окончательно их похоронит. Во-первых, ТМО разрослись до невероятных размеров — теперь нужно решать, куда пристроить около 500 чиновников от медицины, которых уволить не так-то просто. Во-вторых, ТМО вогнали больницы в долги, завалили подготовку к отопительному сезону, к тому же, отменив надбавки к зарплате, спровоцировали обострение кадровых проблем. Словом, ситуация такова, что ни один район не желает брать на себя ответственность за чужие просчеты и ошибки. Кому нужна эта головная боль, когда идут разговоры о том, что райсоветы вскоре упразднят, а руководителей районов поменяют на новых (очевидно, с другой пропиской).

По последним данным, в Киеве не хватает более четырех тысяч врачей и пяти тысяч медицинских сестер, особо остро это ощущается в службе скорой помощи, где не хватает почти 150 медиков. Около 30% работающих на участках, в туберкулезных, инфекционных, детских отделениях — пенсионного и глубоко пенсионного возраста. Столичная медицина сегодня — это полуразрушенная система с устаревшим, изношенным оборудованием, отсутствием лабораторий и диагностических центров, дефицитом кадров, коррупционными схемами и поборами, которые именуются благотворительными взносами. Первичное звено, на которое ложатся самые большие нагрузки, пребывает в плачевном состоянии, медицинская помощь для большинства киевлян стала и недоступной, и некачественной. Но вместо подготовленных, продуманных реформ нам опять предлагают полумеры. На какой исход можно рассчитывать, имея такой отягощенный анамнез плюс полное отсутствие мотивации работать лучше у рядовых медиков, которые по уровню зарплаты находятся, кажется, на 29-м месте?!

А что же будет?

Нас, как и многих, не оставляет ощущение, что больничные кассы — это просто переименованные благотворительные взносы, которые нам оставила в наследство молодая команда поющего мэра. Общественные организации, к которым автор обратилась за комментариями, в один голос назвали это рудиментом, шагом назад, еще одним насосом для выкачивания денег из карманов пациентов. Но в то же время массмедиа, близкие к городской власти, с упоением рассказывают о преимуществах больничных касс, блиц-интервью, записанные на улицах города, только подтверждают: давно пора это сделать. Правда, «за» почему-то высказываются исключительно старушки, которые обещают «поддержать своей гривней государство, пока ему тяжело, пока оно на ноги не встанет». Благородные намерения. Беда только в том, что наше государство норовит не так на собственные ноги встать, как на шею гражданам сесть. К повышенным тарифам в платежках за квартиру вскоре добавятся новые — на горячую воду и тепло, на днях подорожают жетончики метро, уже озвучена идея поднять стоимость проезда в наземном транспорте до четырех гривен. Что после этого отдавать в больничную кассу? Остатки пенсии или зарплаты, которых, дай бог, чтобы на хлеб и макароны хватило?!

Интересно узнать, кто просчитал, как будут работать больничные кассы в столице. Городская власть уверяет, что хорошо. Вначале планировали поставить на счетчик весь город, но потом решили осчастливить только один район, вроде бы выбрали Дарницкий. Схема проста, как одноразовый шприц: сначала наполняешь кассу ежемесячными взносами, а когда понадобится медпомощь — получаешь финансовую инъекцию на оплату лекарств, диагностики, лечения. Сколько нужно заплатить, чтобы в случае болезни хватило на качественную медпомощь? Это уравнение со многими неизвестными. Не известно, что раньше может прихватить — гипертония, стенокардия или камни в почках. Не известно, во сколько обойдется обследование и диагностика. И трижды не известно, в какую сумму выльется лечение с учетом цен на лекарства, стоимости процедур или операции, размера благодарности докторам. Во многих странах давно уже придумали выход — страховой полис, а мы опять мастерим свой особенный, украинский велосипед.

С пенсионеров обещают брать меньше — всего по 50 гривен ежемесячно. За год набежит 600, почти минимальная пенсия. Что пациент получит в обмен на свои деньги? Трудно сказать, так же, как и объяснить сумму взноса. Откуда, если не с потолка, взялась эта цифра? Главный аргумент в устах чиновников: страховые кассы хорошо себя зарекомендовали в городе Комсомольске Полтавской области, чей экс-мэр теперь руководит Киевом.

Но можно ли с такой легкостью переносить опыт полуреформ из 50-тысячного городка на мегаполис?! Когда А.Попова неожиданно пересадили из кресла министра ЖКХ в кресло первого заместителя столичного градоначальника, вряд ли он был готов предоставить программу развития города, слишком уж стремительно развивались события. Но ситуация требовала новых идей, вот и появилась в качестве новой немного забытая старая — больничные кассы. В свое время их внедряли не только в Комсомольске, но и в других городках, говорят, что в Украине около 300 тысяч человек платят взносы и всем довольны. Но где гарантия, что это будет эффективно в многомиллионном Киеве? Конечно, тут денежные потоки обещают быть намного полноводнее. Инициаторы это понимают, первое, что скорректировали — размер взносов: в Комсомольске платят по 15 гривен, а киевляне стартуют с 50. Там, перечислив взносы, пациент может рассчитывать, что его обеспечат медикаментами. А если сложная операция, реанимация, длительная реабилитация — кто будет платить? Взносы никоим образом не перекроют всех

затрат.

В Киеве вряд ли кто-то сможет точно сказать, сколько стоит хирургическое или консервативное лечение самых распространенных патологий, не говоря уже о травмах или сложных случаях. В Комсомольске, например, посчитали, что роды (не кесарево сечение) обходятся в

123 гривни. Да в Киеве за такие деньги в сторону роженицы никто и не взглянет!

Вряд ли реформаторы верят в то, что больничные кассы помогут решить проблемы здравоохранения, которые накапливались годами. Для чего тогда затевают?

Эксперты говорят, что ключевые слова в этой программе — обеспечить пациентов лекарствами. Их обещают закупать по оптовым ценам, которые будут на 20—30% ниже, чем в аптеках. Какой чиновник в нашей стране не мечтает приобщиться к проведению закупок? Неважно, за бюджетные средства или за деньги, собранные через больничные кассы, главное, объемы партий.

Аудиторы КРУ и Счетной палаты могут много интересного рассказать о том, кто и как проводил и проводит тендеры в Минздраве, даже если взять только лекарства — уже детектив получится. В рамках госпрограмм чиновники действовали так, что на складах одних лекарств был запас на три-пять лет наперед, зато другие были в дефиците. Все зависело не от заявок, а исключительно от интересов фирм-поставщиков, которые выиграли тендер. Аудиторы отмечают, что лекарства поступали на склады через шесть-девять, а то и через 12 месяцев после того, как были перечислены средства. Это называется кредитованием фирм за счет средств госбюджета.

Ревизоры уверены: эти схемы легко перекочуют и в больничные кассы.

Юристы утверждают, что для введения больничных касс нет соответствующей нормативно-правовой базы.

А правозащитники считают это грубым нарушением прав человека. Почему? Охрана здоровья киевлянина в нынешнем году обойдется казне в 750 гривен. В то же время Кабмин выделил только Государственному управлению делами 14 млн. 613 тыс. гривен на стационарное медобслуживание депутатов и руководящего состава органов государственной власти плюс 4,5 млн. грн. на поликлиническо-амбулаторное обслуживание. Поскольку эти люди тоже считаются киевлянами, и больницы находятся в столице, интересно, будут ли они платить взносы в больничные кассы наравне с остальными жителями города?.. И скромный бюджетник, и высокопоставленный госчиновник, и нардеп — все платят одинаковый процент подоходного налога. Почему же в таком случае наше демократическое государство столь избирательно финансирует охрану здоровья своих граждан?! — любопытствуют правозащитники.

Но ближе всех к истине оказался студент-медик, вспомнивший незабвенного Остапа Бендера: Великий комбинатор знал четыреста сравнительно честных способов отъема денег, но до больничных касс даже он не додумался.

Алексей СОВА, Ольга СКРИПНИК , Зеркало недели

zn.ua