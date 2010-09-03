Украина всё ближе к европейской маркировке пищевых продуктов

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики разработал технический регламент относительно правил маркировки пищевых продуктов.

Соответствующий проект приказа "Об утверждении Технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов" опубликован на сайте ведомства.

Сообщается, что регуляторный акт разработан Госпотребстандартом во исполнение плана мероприятий по выполнению в 2010 году общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной распоряжением Кабинета министров Украины от 09.06.2010 № 1196-р, поручения Кабинета министров Украины от 09.08.2010 № 47217/1/1-10 и статьи 1 Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов".

В комитете отмечают, что адаптация законодательства в сфере технического регулирования осуществляется путем внедрения технических регламентов на основе соответствующих директив ЕС.

«В странах ЕС маркировка пищевых продуктов урегулирована Директивой Европейского Парламента и Совета 2000/13/ЕС от 20.03.2000 г., которая утверждает приведение в соответствие законоположений государств-членов относительно маркировки и оформления пищевых продуктов, а также об их рекламе. Эта Директива носит горизонтальный характер, т.е. распространяется на все пищевые продукты (за исключением алкогольной продукции) и является самостоятельным актом европейского законодательства, устанавливающего общие требования к их маркировке с регламентацией особенностей указания каждой отдельной информации (элемента) в маркировке», - сообщают в комитете.