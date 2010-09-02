Пройдут мероприятия по выявлению детей, не приступивших к учебе

С 1 по 10 сентября Министерство внутренних дел Украины совместно с Министерством образования и науки и Министерством по делам семьи, молодежи и спорта проводят профилактические мероприятия под названием «Урок» по выявлению детей, которые не приступили к учебе в школах.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента связей с общественностью МВД Украины Николай БОНДАРЧУК.

По его словам, в этом году к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей привлечено более 9 тысяч человек, еще более 29 тысяч привлечены к ответственности за совершение насилия в семье.

Как отметил Н.БОНДАРЧУК, на сегодняшний день органы внутренних дел разыскивают 63 ребенка, пропавшего без вести.