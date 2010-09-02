Украинцы тратят на еду 80% своих доходов

Государственный комитет статистики опубликовал данные, на что тратят украинцы заработанные деньги. Согласно отчетам, 83 % своих доходов украинцу приходится отдавать на оплату продуктов питания, товаров и услуг.

Кстати, по сравнению с прошлым годом граждане страны начали больше откладывать и экономить – в «заначку» в первом квартале 2010 года они, в среднем, положили 6% своих доходов, в 2009 году эта цифра составляла 4 %.

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