“Клуб детского плавания” научил плавать 3 тыс. детей

Благодаря реализации в ряде городов Украины благотворительного проекта “Клуб детского плавания” этим летом научились плавать более трех тысяч детей.

Об этом УНИАН сообщил председатель Социально-Христианской партии Украины, лидер Общественного объединения «Новый Киев», которое оказывало поддержку проекту, Зорян ШКИРЯК.

31 августа, по его информации, состоялось торжественное закрытие Клуба детского плавания, созданного по инициативе Фонда поддержки молодежного и олимпийского плавания Дениса СИЛАНТЬЕВА и Яны КЛОЧКОВОЙ, и прошла итоговая пресс-конференция с участием президента Фонда поддержки детского плавания Д.СИЛАНТЬЕВА, заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта Анатолия ДОМАШЕНКО, заместителя министра МЧС Николая ГЕРМАНА. Воспитанникам и тренерам Клуба детского плавания были вручены именные сертификаты и подарки, купальные костюмы под брендом Я.КЛОЧКОВОЙ и Д.СИЛАНТЬЕВА.

З.ШКИРЯК напомнил, что в этом году проект по бесплатному обучению детей плаванию охватил 5 городов: Киев, Запорожье, Херсон, Житомир и Днепропетровск.

“Именно такие проекты дают возможность родителям быть уверенными в безопасности своих детей на воде. Потому что на фоне тотального разрушения инфраструктуры детского плавания остается один выход – собственными силами научить детей плавать, таким образом избежав трагедий», - отметил З.ШКИРЯК.

Он подчеркнул, что основными воспитанниками клуба стали дети из социально незащищенных семей.

«Благодаря нашим легендарным спортсменам Денису СИЛАНТЬЕВУ и Яне КЛОЧКОВОЙ на протяжении двух месяцев более трех тысяч детей по всей Украине научились плавать. Это колоссальное достижение, потому что по сути – это три тысячи спасенных жизней», - сказал З.ШКИРЯК.

Он выразил уверенность, что благодаря таким проектам уже в ближайшее время чиновники от власти обратят внимание на упадок спортивной инфраструктуры в Украине, ведь здоровье детей и молодежи должно сегодня стать приоритетом в развитии государства.

“Надеюсь, что в будущем этот проект будет еще более масштабным и охватит значительно большее количество городов Украины, а поддержка со стороны власть предержащих приобретет системный характер», - добавил З.ШКИРЯК.

По его словам, ГО «Новый Киев» с радостью поддержит Клуб детского плавания и в следующем году.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году на открытых пляжах Киева и Запорожья по инициативе Д.СИЛАНТЬЕВА и Я.КЛОЧКОВОЙ проводились занятия по плаванию для детей в возрасте 6-12 лет, а также мастер-классы чемпионов. В этом году летом проект был продолжен в большем количестве городов Украины. Занятия проходили с 2 июля по 31 августа.