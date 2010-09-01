Как Украина будет бороться с проблемой ВИЧ/СПИДа

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Международный благотворительный фонд "Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве и Совместный рабочий план на 2010-2011 годы, направленные на противодействие ВИЧ-инфекции/СПИДу, обеспечение профилактики, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта

Как сообщается, меморандум подписали сегодня министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН и заместитель исполнительного директора Международного благотворительного фонда „Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине” Павел СМИРНОВ.

Как отметила заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана ТОЛСТОУХОВА, сотрудничество центральных органов исполнительной власти и общественных организаций является залогом выполнения поставленной цели – преодоления эпидемии ВИЧ в Украине через построение крепкого партнерства государственных и неправительственных организаций. С.ТОЛСТОУХОВА, ссылаясь на официальную статистику, сообщила, что в 2009 году ежедневно диагноз ВИЧ-инфекция устанавливали у 54 человек.

"Совместная деятельность будет способствовать увеличению общего потенциала в борьбе с ВИЧ/СПИДом, будет способствовать более качественному предоставлению социальных услуг по первичной профилактике и позволит охватить услугами большее количество детей и молодежи, которые представляют группы риска", - сказала заместитель министра.

Она отметила, что вопросами ВИЧ/СПИДа в Украине занимаются органы исполнительной власти, всеукраинские, международные общественные организации и благотворительные фонды. Этим партнерством уже заложены предпосылки существенного влияния на остановку эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Меморандум будет действовать на протяжении всего срока реализации Программы, определенного соглашением между Альянсом и Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, то есть до окончания 9-го раунда программы в 2015 г.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Украина готовит к представлению в Глобальный фонд консолидированную Заявку на получение гранта для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 10-й раунд по компоненту „СПИД”. Как отмечается, осознавая важность и ответственность, впервые центральные органы исполнительной власти, международные организации, благотворительные фонды, общественность объединили усилия в подготовке консолидированной Заявки от Украины в Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом, малярией на 10-й раунд по компоненту "СПИД".

Сумма Заявки на 5 лет составляет свыше 305 млн. долларов. Сумма на проведение министерством первичной профилактики по ВИЧ/СПИДу, которая будет предоставлена, - 15 млн. долларов.

ВИЧ/СПИД признан одной из наиболее серьезных проблем современности во всем мире. За последние годы в Украине сложилась напряженная эпидемическая ситуация в этой болезнью.

По решению Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу, в случае принятия Глобальным фондом положительного решения относительно поддержки заявки Украины, одним из исполнителей проекта будет Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине.