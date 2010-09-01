В четырех областях Украины обесточены 45 населенных пунктов

В ночь с 31 августа на 1 сентября в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) и из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в 4 областях обесточены 45 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности в Волынской без электроснабжения остались 16 сел, в Черниговской – 14, в Киевской – 10 н.п., Ривненской - 5 н.п.

До возобновления электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.