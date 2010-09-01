Когда украинцы будут исповедывать здоровый способ жизни?

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта инициирует разработку общегосударственной программы по формированию у граждан здорового образа жизни и готово выступить заказчиком такой программы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявила заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана ТОЛСТОУХОВА.

Она отметила, что здоровый образ жизни, к сожалению, не является сегодня образом жизни подавляющего большинства украинцев.

"Нужно воспитать целое поколение, которое будет рассматривать здоровье не в аспекте отсутствия болезней, а как комплекс требований, который предусматривает ответственное отношение к своей жизни, рассматривает здоровье как главную ценность", - считает заместитель министра.

С.ТОЛСТОУХОВА отметила, что в министерстве осознают низкую осведомленность широкой общественности относительно необходимости ведения здорового образа жизни как основного принципа здоровья.

"И даже если осведомленность и присутствует, то у населения нет соответствующих навыков и умений. Безопасную среду создает семья, функции которой утрачены относительно своих полномочий в отношении ребенка. Необходимо сформировать условия для безопасного образа жизни, который будет формировать здоровые поведенческие мероприятия", - сказала С.ТОЛСТОУХОВА.

Она прокомментировала данный тезис, уточняя, что это не означает просто "дать деньги". По ее мнению, это предусматривает необходимость переориентировать средства на повышение зарплат населения, усиление потенциала семьи, а также создание бесплатной системы соответствующих социальных и других услуг.