Первый день осени будет дождливым

1 сентября в Украине пройдут дожди, местами (кроме восточной части) сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, только в Луганской области без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 10-15°, днем 18-23° (в западных областях ночью 6-11°, днем 11-16°); в южной и восточной частях ночью 15-20°, днем 26-31°, в Луганской области - до 34°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Временами дождь (ночью сильный), грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 18-23°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

31 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 21°.