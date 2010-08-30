В аптеках продают таблетки для похудения с психотропами
09:36, 30 августа 2010Страна
1 0
"Волшебный лотос", "Жуйдемен", "Лида"...
Таблетки для похудения с психотропными веществами, которые продавались без рецепта, выявили сотрудники прокуратуры Сосновского района города Черкассы в нескольких черкасских аптеках.
Как сообщила корреспонденту УНИАН прокурор Сосновского района города Черкассы Юлия ПАСЕЧНАЯ, в аптеках продавали биологически-активные добавки "Волшебный лотос", "Жуйдемен", "Лида". Экспертиза выяснила, что эти препараты содержат психотропное вещество – сибутрамин, обращение которого в Украине ограничено.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие, препараты изъяты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter