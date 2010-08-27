В школах страны запретят продавать «фаст-фуд»

Министерство образования и науки Украины предупреждает руководителей учебных заведений об ответственности за продажу в школах продуктов питания типа «фаст-фуд».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на пресс-конференции заявил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Мы провели совместное совещание, потом селекторное совещание с Министерством здравоохранения и пришли к выводу, что мы не позволим в этом году в школьных столовых и школьных буфетах продавать так называемые продукты «фаст-фуда», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Кроме того, он отметил, что в областных бюджетах предусмотрено достаточно средств для организации питания в школах.

«Мы будем мониторить эту ситуацию, и в каждом конкретном случае будем конкретно реагировать на нарушение», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Также он сообщил, что по информации, которую предоставили губернаторы, во всех высших учебных заведениях завершены ремонты. К началу отопительного сезона осталось отремонтировать в средних школах и ПТУ около 240 котельных и отопительных систем.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, все эти работы запланировано завершить до 20 сентября.

Как сообщалось, решение о запрещении реализации в школах чипсов и газированных напитков было принято Кабинетом министров еще в 2006-м году.

В частности, “табу наложено на чипсы, газированные напитки, квас, сухарики, "поп-корн", орешки и другие продукты, которые не являются жизненно необходимыми для детей".

Впрочем, по словам чиновников, постановления правительства придерживаются не все.